SEGA Mega Drive Mini 2 sta arrivando: al via i preordini su Amazon

Dopo aver stilato l'elenco completo dei giochi del Mega Drive Mini 2, SEGA apre ufficialmente i preordini su Amazon della nuova edizione della micro-console celebrativa del colosso giapponese.

La seconda versione della retroconsole SEGA pesca a piene mani dalla storia del sistema a 16-bit dell'azienda nipponica e offre a tutti gli appassionati l'opportunità di rigiocare (o scoprire) ben 50 videogiochi, ivi compresi quelli eseguibili al tempo solo su SEGA CD.

In questa sua nuova versione, SEGA Mega Drive Mini propone un design compatto basato sul modello originario di SEGA Genesis e un controller a sei bottoni: chi possiede già il precedente modello della retroconsole può utilizzarne il controller in funzione della piena compatibilità con il sistema più aggiornato.

Qualora foste interessati, qui potete effettuare il preordine su Amazon di SEGA Mega Drive Mini 2 a 109,99 euro con con lancio previsto per il 27 ottobre 2022, mentre in calce alla notizia potete ammirare le immagini della confezione, della console e dei giochi presenti in bundle. Nei mesi scorsi, i rappresentanti di SEGA hanno spiegato perché non hanno sviluppato anche Dreamcast Mini e Saturn Mini, citando tra le cause la crisi dei semiconduttori, la sopraggiunta pandemia da Coronavirus e la sostenibilità economica dell'intera operazione.