SEGA Mega Drive Mini 2: quali sono i giochi inclusi, c'è Sonic?

SEGA of Japan ha annunciato il SEGA Mega Drive Mini 2, nuova retroconsole che riporta in vita il celebre Mega Drive 2 insieme all'add-on Mega CD uscito nella prima metà degli anni '90. Ma quali sono i giochi inclusi nel Mega Drive 2 Mini?

La compagnia ha confermato che la console includerà oltre 50 giochi del catalogo Mega Drive e Mega CD, al momento però sono stati svelati solamente alcuni titoli, ve li proponiamo di seguito, tenendo presente che la lista non è definitiva ed è in continua espansione.

Giochi SEGA Mega Drive Mini 2

Bonanza Bros

Fantasy Zone

Magical Taruruuto-kun

Shining in the Darkness

Thunder Force IV

Virtua Racing

Sega CD

Mansion of Hidden Souls

Popful Mail

Shining Force CD

Silpheed

Sonic the Hedgehog CD

Tra i giochi per MegaDrive troviamo Thunder Force 4, Virtua Racing e Fantasy Zone mentre la selezione di giochi Mega CD include Sonic The Hedgehog CD, Popful Mail e Shining Force CD, veri e propri classici della libreria SEGA CD.

Al momento, questi sono i giochi noti ma altri titoli verranno svelati più avanti. La commercializzazione del Mega Drive Mini 2 è prevista per il 27 ottobre in Giappone al prezzo di 9.980 yen, circa 70 euro al cambio attuale. Ancora nessuna conferma riguardo un possibile arrivo del Mega Drive 2 Mini in Occidente.