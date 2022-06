SEGA Mega Drive Mini 2: Out Run e Splatterhouse 2 tra gli 11 nuovi giochi annunciati

SEGA Mega Drive Mini 2 è stato annunciato solo qualche giorno fa e, come promesso dall'azienda giapponese, continua il reveal dei giochi che potranno essere giocati sulla piccola console.

Il nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di SEGA ha infatti l'obiettivo di mostrare al pubblico i titoli di altri undici giochi che faranno parte della collezione di titoli giocabili sul Mega Drive Mini 2.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi appena annunciati:

After Burner II

Columns III: Revenge of Columns

Megapanel

Nadia: The Secret of Blue Water

Out Run

Puzzle & Action: Ichidant-R

Splatterhouse 2

Star Mobile

Night Striker

The Ninja Warriors

Starblade

Vista la breve distanza tra il reveal della console e l'annuncio dei primi ventidue giochi, è probabile che non manchi molto alla pubblicazione di un altro video dedicato ad altri undici prodotti inclusi nel dispositivo, che vi ricordiamo supporterà ben cinquanta titoli.

Per chi non lo sapesse, SEGA Mega Drive Mini 2 arriverà sugli scaffali dei negozi giapponesi a partire dal prossimo 27 ottobre 2022 al prezzo consigliato di 9.980 Yen, che sono l'equivalente di 70 euro. Non è chiaro al momento se l'azienda abbia intenzione o meno di portare la console anche nel resto del mondo e non è da escludere che un annuncio in tal senso arriverà nelle prossime settimane.