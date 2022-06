SEGA Mega Drive Mini 2: perché non anche Dreamcast Mini e Saturn Mini? Lo spiega SEGA

In un'intervista concessa da Yosuke Okunari ai giornalisti di Famitsu, il dirigente SEGA a capo della divisione "hardware classico" ha spiegato perché l'azienda giapponese ha deciso di produrre l'appena annunciata Mega Drive Mini 2 e non, come sperato dai fan, delle versioni celebrative di SEGA Dreamcast e SEGA Saturn.

L'esponente della storica casa di sviluppo nipponica ha evitato giri di parole sottolineando come "mentre stavamo sviluppando Mega Drive Mini 2, eravamo sicuri che le persone, una volta annunciata la retroconsole, ci avrebbero domandato 'e perché non Saturn/Dreamcast Mini?'. Vedete, non è che l'idea non sia stata presa in considerazione da noi di SEGA: i componenti interni del Mega Drive Mini non sarebbero stati in grado di gestire adeguatamente i videogiochi della ludoteca di SEGA Saturn e, inutile nasconderlo, sia lo sviluppo che la produzione di nuovi chipset durante la pandemia è stato un processo davvero difficile e costoso".

Okunari rimarca il concetto e fuga ogni dubbio sulla volontà originaria di SEGA di lanciare sul mercato Saturn Mini o Dreamcast Mini spiegando come "anche se le cose si fossero messe nel verso giusto per consentirci di produrre ad esempio Saturn Mini, l'intero processo di sviluppo sarebbe stato comunque estremamente costoso. Alla fine avremmo pubblicato una retroconsole Mini dal prezzo quasi analogo a quello di una console moderna!".

Per le stesse ragioni addotte nel giustificare il mancato approdo sul mercato di un Saturn Mini o Dreamcast Mini, l'esponente di SEGA precisa che il nuovo modello di Mega Drive Mini verrà prodotto in un volume "molto inferiore" rispetto al modello precedente per via crisi dei semiconduttori e delle problematiche che stanno interessando la logistica. L'obiettivo principale della compagnia è perciò quello di concentrarsi sul mercato giapponese per soddisfare la domanda interna, anche se Okunari si dice perfettamente consapevole della grande richiesta proveniente dall'Europa e dal Nord America.

