SEGA Mega Drive Mini 2 è realtà: avrà 50 giochi Mega Drive e Mega CD inclusi

Dopo aver accompagnato l'annuncio di un nuovo evento con la bizzarra immagine di una brioche al cioccolato, SEGA ha infine alzato il sipario sull'annuncio che aveva promesso al pubblico per la giornata di oggi, venerdì 3 giugno 2022.

Nel corso di una speciale diretta rallegrata da conduttori giapponese, la compagnia videoludica ha presentato ufficialmente il nuovo SEGA Mega Drive Mini 2. La mini console proporrà una rassegna di 50 videogiochi inclusi, tratti dai cataloghi di SEGA Mega Drive e SEGA Mega CD. Al momento, l'azienda giapponese non ha ancora diffuso l'elenco completo dei titoli, ma durante l'evento di presentazione dell'hardware nostalgico è stata confermata parte della line-up. Di seguito, i giochi già confermati per SEGA Mega Drive Mini 2:

Silpheed (Mega CD)

(Mega CD) Shining Force CD (Mega CD)

Force CD (Mega CD) Sonic CD (Mega CD)

(Mega CD) Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

(Mega CD) Popful Mail (Mega CD)

Nel corso della diretta, SEGA ha confermato che il SEGA Mega Drive Mini 2 sarà distribuito sul mercato giapponese a partire dal prossimo. Il prezzo indicato per il prodotto corrisponde a 9.980 Yen, ovveroal cambio odierno. Dal colosso del Sol Levante, ancora nessuna conferma per una commercializzazione della mini console anche in territorio europeo.Dopo la conferma della finestra di lancio di Sonic Frontiers , siete contenti del muovo annuncio di SEGA?