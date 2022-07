SEGA Mega Drive Mini 2: Super Street Fighter II e Fatal Fury 2 tra i nuovi annunci

A distanza di qualche settimana dall'annuncio della presenza di 2Splatterhouse 2 e Out Run nella nuova SEGA Mega Drive Mini , è arrivato un trailer che svela anche altri undici giochi inclusi all'interno della piccola console.

Ecco di seguito l'elenco dei nuovi giochi annunciati per il SEGA Mega Drive Mini 2:

Aah! Harimanada

Alien Soldier

Fatal Fury 2

Gyuwanburaa Jikochuushin Ha Katayama Masayuki no Majong Dojo

Spatter

Super Street Fighter II: The New Challengers

Tatsujin

Final Fight CD

Lunar: Eternal Blue

Lunar: The Silver Star

Wondermega Collection

Al momento, quindi, il totale di prodotti che si potranno giocare con l'acquisto del dispositivo sale a 33. Per chi non lo sapesse, inoltre, è arrivato proprio qualche giorno fa l'annuncio dell'uscita di SEGA Mega Drive Mini 2 in Nord America, paese che va ad aggiungersi al Giappone. Manca quindi solo il reveal della data d'uscita in territorio europeo, il quale potrebbe non essere particolarmente lontano.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale che mostra gli undici nuovi giochi annunciati, vi ricordiamo che SEGA Mega Drive Mini 2 arriverà sugli scaffali dei negozi giapponesi a partire dal prossimo 27 ottobre 2022 e verrà venduta a 9.980 Yen, cifra che corrisponde a 70 euro.