SEGA Mega Drive Mini: annunciati altri 10 giochi per la versione giapponese

SEGA of Japan ha annunciato da pochi minuti altri dieci classici che faranno parte della lineup del Mega Drive Mini, riedizione della storica console a 16-bit uscita alla fine degli anni '80 e che tanto successo ha riscosso specialmente in Nord America ed Europa.

I dieci nuovi giochi annunciati sono Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Contra Hard Corps, Dyna Brothers 2 Special, Game no Kanzume Otokuyou, The Hybrid Front, Landstalker, M.U.S.H.A., Thunder Force III, Streets of Rage 2 e Super Fantasy Zone, che si uniscono ai già confermati Comix Zone, Gunstar Heroes, Madou Monogatari I, Rent A Hero, Shining Force, Sonic the Hedgehog 2, Space Harrier II, Puyo Puyo Tsu, Vampire Killer e Wrestleball.

SEGA Mega Drive Mini includerà 40 titoli, al momento la lineup occidentale non è stata rivelata e verrà annunciata probabilmente più avanti, il lancio della console è previsto per il 17 settembre 2019 in contemporanea mondiale, al prezzo di 79,99 euro. SEGA Mega Drive Mini è ora disponibile per il preordine su Amazon nella versione con due controller inclusi.