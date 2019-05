SEGA Mega Drive Mini: annunciati Ghouls n Ghosts, Mega Man Wily Wars e Street Fighter 2

Capcom porterà alcuni suoi titoli sul SEGA Mega Drive Mini. Mega Man The Wily Wars, in passato un'esclusiva di SEGA Channel nel Nord America, è una raccolta dei primi tre episodi di Mega Man, e troverà una nuova casa sul SEGA Mega Drive Mini!

Il Blue Bomber tuttavia, non sarà solo. Anche Street Fighter II Special Champion Edition, uno dei più grandi giochi di combattimento di tutti i tempi, sarà incluso! Inoltre, siamo felici di annunciare che il controller a 6 tasti del SEGA Mega Drive sarà disponibile a fine Agosto a €19,99. Il controller sarà utilissimo, specialmente con giochi come Street Fighter II Special Champion Edition, Comix Zone e Beyond Oasis!

Giochi Mega Drive Mini

Mega Man The Wily Wars Street Fighter II Special Champion Edition Ghouls n Ghosts Alex Kidd in the Enchanted Castle Beyond Oasis Golden Axe Phantasy Star IV: The End of the Millennium Sonic the Hedgehog Spinball Vectorman Wonder Boy in Monster World

A completare la lista, c'è anche Ghouls 'n Ghosts. Per salvare le anime rubate dal diabolico Lucifero, il coraggioso cavaliere Arthur deve combattere contro orde di demoni; tutto ciò che si frappone tra lui e una morte certa sarà utile come armatura.