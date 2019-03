SEGA Mega Drive Mini: dettagli su dimensioni, porting dei giochi e altro

Nella giornata di ieri, SEGA ha finalmente svelato la data d'uscita del Mega Drive Mini. La piccola console, inizialmente, prevista per il 2018, arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il prossimo 19 settembre al prezzo di 79,99 euro. Al suo interno troveranno spazio ben 40 differenti giochi che hanno contribuito a plasmare la sua storia.

In occasione dell'annuncio, la compagnia giapponese ha anche svelato alcuni dettagli tecnici in merito. Abbiamo così scoperto che l'hardware è basato sul Model 1 di Genesis lanciato nell'ottobre del 1988 in Giappone, nel 1989 in Nord America e nel 1990 nel resto del mondo. Le dimensioni del Mega Drive Mini sono il 55% di quelle originali. La confezione includerà due repliche con connessione USB del controller storico. SEGA ha tenuto a specificare che il pad originale non è compatibile con questa versione della console.

I porting dei 40 giochi pre-caricati saranno curati da M2, studio che ha già lavorato in passato con SEGA per lo sviluppo di SEGA Ages e SEGA 3D Collection. Secondo la compagnia giapponese, i ragazzi di M2 si sono guadagnati "un'ottima reputazione grazie alla qualità dei loro progetti emulati e alla fedeltà con la quale li hanno ricreati".

Al momento sono 10 i giochi confermati per SEGA Mega Drive Mini: Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier II, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Sonic The Hedgehog, Altered Beast e Gunstar Heroes. I rimanenti 30 verranno svelati nei prossimi mesi.