SEGA Mega Drive Mini disponibile da oggi in Italia, vediamo il trailer di lancio

SEGA annuncia che Mega Drive Mini è da oggi disponibile in Europa. La mini console è basata sul primo modello del Mega Drive, lanciato nell'ottobre 1988 in Giappone, nell'agosto 1989 in Nord America e nel 1990 in tutto il mondo ed è più piccola del 55% rispetto alla versione originale.

Per la prima volta i giocatori potranno divertirsi con 42 giochi classici, tra cui: Darius, Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World IV, Castlevania The New Generation, Mega Man The Wily Wars, e molti altri. Ecco l'elenco completo dei giochi inclusi.

Giochi SEGA Mega Drive Mini

Sonic the Hedgehog Ecco the Dolphin Castlevania The New Generation Space Harrier 2 Shining Force Dr. Robotnik's Mean Bean Machine ToeJam & Earl Comix Zone Altered Beast Gunstar Heroes 1Castle of Illusion Starring Mickey Mouse World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck Thunder Force III Super Fantasy Zone Shinobi III Streets of Rage 2 Earthworm Jim Sonic the Hedgehog 2 Probector Landstalker Mega Man The Wily Wars Street Fighter II’ Special Champion Edition Ghouls ‘n Ghosts Alex Kidd in the Enchanted Castle The Story of Thor Golden Axe Phantasy Star IV The End of the Millennium Sonic the Hedgehog Spinball Vectorman Wonder Boy in Monster World Tetris Darius Road Rash II Strider Virtua Fighter 2 Alisia Dragoon Kid Chameleon Monster World IV Eternal Champions Columns Dynamite Headdy Light Crusader

Il Mega Drive Mini comprende anche due riproduzioni USB dei controller del Mega Drive a tre pulsanti, un cavo di alimentazione Micro-B USB (adattatore AC non incluso) e un cavo HDMI. Per celebrare il lancio SEGA ha pubblicato un nuovo trailer, visibile in apertura.