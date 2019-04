SEGA Mega Drive Mini: due video mostrano la micro console e i giochi

SEGA of Japan ha pubblicato due nuovi video dedicati al Mega Drive Mini, riedizione in formato micro della storica console a 16-bit del produttore giapponese, che tanto successo ha riscosso tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90.

Nello specifico, il primo video permette di dare uno sguardo alla console (più piccola del 55% rispetto alla versione originale) ed ai controller, ricordiamo che il design di Mega Drive Mini riprende quello della prima edizione della console e non del più recente Mega Drive II, particolarmente popolare in Europa.

Il secondo video è dedicato ai giochi, la micro console includerà 40 titoli preinstallati, di cui dieci già annunciati: Ecco the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier II, Shining Force, Comix Zone, Sonic The Hedgehog, Altered Beast, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, ToeJam & Earl e Gunstar Heroes, gli altri titoli verranno rivelati prossimamente.

La console uscirà il 17 settembre in Europa al prezzo di 79.99 euro, se siete interessati potete effettuare il preorder del Mega Drive Mini su Amazon.it bloccando il prezzo e assicurandovi la spedizione in tempo per il day one.