SEGA Mega Drive Mini è stato hackerato, scoperto un modo per aggiungere nuovi giochi

Esattamente come accaduto con NES Mini, PlayStation Classic e SNES Classic Mini, anche il Mega Drive Mini è stato "bucato" e nelle scorse ore un gruppo di hacker ha scoperto come caricare nuovi giochi sulla retroconsole SEGA.

Utilizzando un apposito software e alcuni emulatori è effettivamente possibile aggiungere altri giochi al catalogo del Genesis Mini, tuttavia non si tratta di un procedimento particolarmente semplice e ovviamente parliamo di una operazione non legale, dunque vi sconsigliamo fortemente di provare a modificare la vostra console, onde evitare danni irreversibili come il brick totale della stessa, eventualità che gli stessi autori giudicano altamente probabile in molti casi.

Il Mega Drive Mini è stato lanciato lo scorso mese di ottobre in Europa, la riproduzione della storica console SEGA a 16-bit include oltre 40 giochi precaricati tra cui Alex Kidd in the Enchanted Castle, Golden Axe, Phantasy Star IV The End of the Millennium, Wonder Boy in Monster World, Thunder Force III, Altered Beast, Sonic The Hedgehog, Castlevania The New Generation, ToeJam & Earl, Space Harrier 2 e Vectorman, solamente per citarne alcuni.

Nota Bene - La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.