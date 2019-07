SEGA Mega Drive Mini, il lancio in Europa è stato rimandato

SEGA Europe ha annunciato che l’uscita del Mega Drive Mini è stata posticipata in Europa (e Medio Oriente): la micro console della casa giapponese sarà disponibile nel nostro continente dal 4 ottobre mentre uscirà negli altri territori il 19 settembre 2019, come inizialmente previsto.

Questo il messaggio diffuso da SEGA: "ci impegniamo a rendere felici tutti i consumatori di tutti i territori e questo piccolo ritardo nel lancio garantirà di poter soddisfare contemporaneamente la domanda di tutti i pre-order in Europa e in Medio Oriente. I clienti di questi territori sono ancora in tempo per prenotarlo presso i retailer selezionati, mentre a coloro i quali hanno già effettuato il pre-order, chiediamo di avere pazienza due settimane in più, rispetto alla precedente data d'uscita, per ricevere la loro piccola console piena di magia retrò."

La lista dei giochi Mega Drive Mini include 42 giochi, tra cui Sonic, Ecco the Dolphin, Castlevania New Generation, Shining Force, Space Harrier 2, Virtua Fighter 2, Comix Zone, Thunder Force III, Golden Axe e altri classici Genesis, ecco l'elenco completo.

Sonic the Hedgehog Ecco the Dolphin Castlevania : The New Generation Space Harrier 2 Shining Force Dr. Robotnik's Mean Bean Machine ToeJam & Earl Comix Zone Altered Beast Gunstar Heroes Castle of Illusion Starring Mickey Mouse World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck Thunder Force III Super Fantasy Zone Shinobi III Streets of Rage 2 Earthworm Jim Sonic the Hedgehog 2 Probector Landstalker Mega Man: The Wily Wars Street Fighter II’: Special Champion Edition Ghouls ‘n Ghosts Alex Kidd in the Enchanted Castle The Story of Thor Golden Axe Phantasy Star IV: The End of the Millennium Sonic the Hedgehog Spinball Vectorman Wonder Boy in Monster World Tetris Darius Road Rash II Strider Virtua Fighter 2 Alisia Dragoon Kid Chameleon Monster World IV Eternal Champions Columns Dynamite Headdy Light Crusader

SEGA Mega Drive Mini può essere prenotato a 79.99 euro su Amazon.it, la confezione include la mini console, cavo HDMI, cavo USB per l'alimentazione e due joypad cablati. Come da tradizione per questo tipo di dispositivo, non sarà possibile aggiungere nuovi giochi oltre a quelli preinstallati. Cosa ne pensate di Mega Drive Mini? Siete interessati alla riproduzione della storica console SEGA a 16-bit?