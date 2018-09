SEGA Mega Drive Mini: il lancio è stato rimandato al 2019

SEGA ha annunciato che il Mega Drive Mini (nome provvisorio) non uscirà quest'anno come inizialmente previsto, il lancio della micro console è ora previsto per un generico 2019.

La compagnia ha lavorato duramente per rendere disponibile la console in tempo per le festività natalizie ma il grande successo riscosso dall'annuncio in Occidente ha cambiato i piani di SEGA e adesso l'azienda sta sviluppando versioni di Genesis Mini e Mega Drive Mini per Nord America ed Europa, da affiancare alla console giapponese.

SEGA Mega Drive Mini godrà di un lancio globale in Giappone e nei territori occidentali, la compagnia sta lavorando per migliorare la qualità costruttiva della console e dei controller, il design e per ottimizzare il software e l'emulazione dei giochi. Al momento non sappiamo quali titoli saranno inclusi, la casa di Sonic non si è sbilanciato su questo aspetto ma possiamo ipotizzare la presenza di classici come la trilogia dei porcospino blu, Shinobi III Return of the Ninja Masters, Streets of Rage 2, Bonanza Bros, ESWAT, Ristar, Golden Axe, Altered Beast e altri giochi iconici del Mega Drive.