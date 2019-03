Sega Mega Drive Mini: i primi Dieci Giochi confermati per la Versione Europea

Nel corso della giornata odierna, sabato 30 marzo, SEGA ha presentato il Sega Mega Drive Mini, il cui esordio è già stato confermato anche per il mercato occidentale.

Il piccolo hardware includerà al suo interno una raccolta di ben quaranta Titoli, alcuni dei quali sono già stati svelati da SEGA. Per quanto riguarda la versione europea del Sega Mega Drive Mini, in particolare, è stata annunciata la presenza di dieci primi Giochi. Come potete verificare nel cinguettio presente in calce e pubblicato recentemente dall'account Twitter ufficiale si SEGA Europe, si tratta dei seguenti Titoli:

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier II

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Sonic The Hedgehog

Altered Beast

Gunstar Heroes

Il lancio delè atteso nel Vecchio Continente per quest'autunno: la data di pubblicazione ufficiale è infatti fissata per il prossimo 19 settembre. L'hardware esordirà sul mercato al prezzo di 79,99 euro. Al suo interno, come anticipato, saranno presenti ben: la restante line-up sarà quindi probabilmente svelata nel corso dei prossimi mesi. Quale Titolo ci terreste a vedere incluso al suo interno?In chiusura, ne approfittiamo per segnalarvi che, sempre in data odierna, SEGA ha annunciato un nuovo Titolo dedicato ai prossimi Giochi Olimpici, in programma a Tokyo per il 2020. Tra questi troviamo Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , atteso in esclusiva su Nintendo Switch.