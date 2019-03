SEGA Mega Drive Mini uscirà a fine estate con 40 giochi inclusi

SEGA of Japan ha annunciato che Mega Drive Mini/Genesis Mini uscirà il prossimo 19 settembre in contemporanea mondiale in Giappone, Stati Uniti ed Europa, in due diverse versioni.

La prima includerà la console ed un controller classico (cablato) al costo di 6.980 yen (circa 60 euro al cambio attuale) mentre il secondo bundle includerà due joypad ad un prezzo di 8.980 yen, circa 80 euro al cambio. Mega Drive Mini includerà 40 giochi, la lineup software sarà differente per Giappone, Europa e Nord America, questi primi dieci titoli confermati per la versione giapponese, tra cui troviamo Sonic 2, Puyo Puyo e Shining Force:

Sonic the Hedgehog 2

Puyo Puyo Tsu

Shining Force

Vampire Killer

Wrestleball

Gunstar Heroes

Comix Zone

Rent A Hero

Space Harrier II

Madou Monogatari I

SEGA Mega Drive Mini sarà alimentato tramite USB (alimentatore non incluso) e si collegherà alla TV o al monitor tramite HDMI, entrambi i cavi saranno inclusi nella confezione. Restiamo in attesa di scoprire i giochi inclusi nella versione europea della mini console SEGA, quale titolo vorreste vedere a tutti i costi? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto, aspettiamo i vostri commenti!