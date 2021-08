SEGA Mega Drive: quando è uscito e quanto costava al lancio?

Il Mega Drive di SEGA (conosciuto come SEGA Genesis in Nord America) è una delle console più vendute e popolari di sempre, protagonista di una accesa guerra con il Super Nintendo nella prima metà degli anni '90, uno scontro commerciale iconico che ha persino ispirato libri e film. Ma quanto è uscito esattamente il Mega Drive?

Il Mega Drive è stato lanciato nell'ottobre del 1988 in Giappone per arrivare l'estate successiva negli Stati Uniti e in Canada mentre in Europa sarà necessario attendere la fine del 1990 per poter assistere al debutto ufficiale della console. Il prezzo? 21.000 yen in Giappone, 199 dollari negli Stati Uniti, 149 sterline nel Regno Unito e 179.000 lire in Italia, prezzi piuttosto elevati per l'epoca ma giustificati dall'hardware prestante che di fatto ponevano il Mega Drive come una delle primissime piattaforme commerciali a 16-bit (ma non la primissima, in quanto il PC Engine era uscito in Giappone nel 1987).

SEGA Mega Drive ha venduto circa trenta milioni di pezzi prima che SEGA interrompesse la commercializzazione nel 1998, per tutti gli anni '90 la console ha continuato a vendere bene seppur in misura inferiore rispetto al Super Nintendo, uscito però in leggero ritardo, nel 1990. Tra i giochi più popolari per Mega Drive troviamo Streets of Rage 2, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Sonic e Sonic 2, Altered Beast, Golden Axe, Gunstar Heroes e The Revenge of Shinobi, solamente per citarne alcuni.