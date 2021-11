SEGA e Microsoft stringono una alleanza per creare giochi basati su Azure

SEGA Corporation e Microsoft hanno annunciato una alleanza strategica che permetterà a SEGA di esplorare varie possibilità per la produzione di giochi next-gen ad alto budget basati sulla piattaforma Cloud Azure di Microsoft.

Si tratta di una strategia a medio/lungo termine, SEGA ha infatti annunciato il piano "Super Game" che prevede la creazione di nuovi videogiochi innovativi basati su quattro concetti: Globale, Online, Community e riutilizzo dell'IP per dare vita a veri e propri franchise crossmediali.

La collaborazione permetterà a SEGA di sperimentare con la tecnologia Azure, il COO e Presidente della compagnia Yukio Sugino si è detto molto soddisfatto di questa partnership e lo stesso vale per Sarah Bond, CVP di Microsoft Corporation. Da notare come la partnership non coinvolga direttamente il brand Xbox, non si tratta quindi di una collaborazione che prevede lo sviluppo di videogiochi in esclusiva per la console Microsoft, è bene chiarire sin da subito questo aspetto.

Si tratta in ogni caso di una alleanza di notevole importanza che ricalca la partnership strategica tra Sony e Microsoft per il Cloud annunciata nel 2019 e che ha portato le due aziende a collaborare allo sviluppo di nuove soluzioni per l'evoluzione della tecnologia Cloud. Al momento SEGA non ha ancora annunciato un progetto basato su Azure e del resto è davvero troppo presto per vedere qualcosa di concreto.