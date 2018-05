SEGA mira a creare nuove IP e ad espandere le vendite dei giochi giapponesi in Occidente

SEGA ha annunciato i suoi risultati finanziari relativi all'ultimo anno fiscale (conclusosi il 31 marzo 2018), ribadendo che nel prossimo futuro investirà ancora di più nella creazione di nuove IP e nelle release occidentali dei giochi giapponesi.

La compagnia ha venduto 17.330.000 unità per i suoi giochi durante l'anno fiscale 2018, registrando un risultato superiore rispetto al 2017, un traguardo al quale hanno contribuito anche le vendite occidentali di titoli tipicamente nipponici come Persona 5. Guardando al nuovo anno fiscale in corso, SEGA si aspetta di arrivare a 20 milioni di unità, incrementando ulteriormente il numero di giochi venduti.

Come dichiarato anche dallo stesso Haruki Satomi, CEO di SEGA Sammy Holdings, il publisher vuole spingere ancora di più sulle vendite dei giochi giapponesi in Occidente, forte dei buoni risultati ottenuti da titoli come Valkyria Chronicles o la serie di Yakuza. In ottica dell'anno fiscale in corso, inoltre, SEGA vuole puntare anche sulla creazione di nuove IP, naturalmente senza trascurare le serie di maggior successo.

A tal proposito, ricordiamo che lo stesso Haruki Satomi si è espresso sulle saghe storiche come Sonic, sottolineando l'importanza di mantenere un target qualitativo all'altezza. Per conoscere le novità principali degli ultimi giorni, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.