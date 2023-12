SEGA Neptune: la console mai uscita rivive e funziona pure!

Forse non tutti lo sanno, ma in passato SEGA aveva pensato ad un'ulteriore console a cavallo tra il Mega Drive e il Saturn. Stiamo parlando di SEGA Neptune, una piattaforma a 32-bit che nei piani originali sarebbe dovuta arrivare sul mercato entro la fine del 1995.

Neptune era stata concepita come un SEGA 32X stand-alone: quest'ultimo era infatti una periferica per il Mega Drive che permetteva di giocare titoli tecnologicamente più avanzati e pensati appositamente per questo specifico dispositivo. Con il Neptune era dunque possibile avviare i giochi 32X senza la necessità di possedere la storica console a 16-bit, senza dimenticare che la piattaforma doveva anche essere pienamente retrocompatibile con i software del Mega Drive stesso. Tuttavia, nell'ottobre del 1995 SEGA decise di annullare la produzione e distribuzione della console: con il Saturn già in commercio da diversi mesi, per la compagnia giapponese non aveva senso immettere sul mercato un'ulteriore piattaforma a 32-bit che rischiava così di non avere appeal presso il pubblico.

Nonostante tutto, con il passare degli anni il sistema mai nato ha attirato l'attenzione di appassionati e collezionisti, che si sono messi all'opera per ricrearne versioni perfettamente funzionanti. Una di queste ce la mostra il canale Youtube Macho Nacho Productions, che attraverso un corposo video ci mostra un preciso tutorial su come costruirci il nostro personalissimo Neptune. Certo, si tratta di procedimenti tecnici non alla portata di tutti, ma resta indubbiamente una visione affascinante per gli appassionati di hardware. Ed una volta finita di costruire la console, eccola perfettamente in funzione, con tanto di fugace prova sul campo della versione 32X del primo Doom al massimo del suo splendore.

Che siano state distribuite oppure no, le piattaforme della casa di Sonic sono rimaste nel cuore e nella memoria degli appassionati: per tanti ad esempio il Dreamcast Mini è uno sogno destinato a non avverarsi, con SEGA che ritiene l'idea troppo complicata da rendere realtà. Purtroppo.