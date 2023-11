SEGA non guadagna in Europa, a farne le spese è Creative Assembly, studio di Total War

SEGA ha avviato recentemente una manovra economica in Europa che porterà al taglio di numerosi posti di lavoro e ad una ristrutturazione del business nel nostro continente con l'obiettivo di trarre maggiori profitti dal nostro continente.

A farne le spese sarà principalmente Creative Assembly, lo studio di Total War, che ha già visto una serie di licenziamenti e cancellazioni di giochi, tra cui Hyenas, costato si dice oltre 60 milioni di dollari.

SEGA sottolinea come il business in Europa non sia più profittevole a causa del calo delle vendite e del continuo aumento dei costi di sviluppo, per questo la divisione europea sarà oggetto di una profonda ristrutturazione.

Licenziamenti e cancellazioni sono i punti chiave di questa manovra, con SEGA che vuole così risparmiare diminuendo il personale e interrompendo lo sviluppo di quei titoli considerati incapaci di generare grandi profitti a lungo termine.

Come detto, Creative Assembly sarà il principale studio europeo di SEGA a pagarne le conseguenze, a seguito della cancellazione di Hyens e dopo il flop commerciale di Total War Pharaoh il team verrà ridimensionato anche se non è chiaro quante persone verranno licenziate. La compagnia giapponese vuole fare in modo di tornare a guadagnare dal mercato europeo e ulteriori manovre finanziare di contenimento dei costi sono attese in futuro.