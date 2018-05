SEGA: non rilasceremo un nuovo Sonic finché non saremo sicuri della qualità

Parlando ai microfoni di CNBC, il presidente di Sega Sammy Holdings Haruki Satomi si è espresso sul futuro di Sonic, sottolineando come la compagnia riponga grandi aspettative nei prossimi capitoli della serie. Dopo il successo di Sonic Mania, del resto, è stata ritrovata anche la fiducia dei fan.

"Quando diversi anni fa lanciammo un nuovo gioco di Sonic, l'accoglienza della critica fu talmente negativa da segnare una media vicina al 30/100 su Metacritic (ndr. Si riferisce a Sonic the Hedgehog per Xbox 360 e PS3). È stato molto deludente sia per noi che per i fan di vecchia data, soprattutto considerando le grandi aspettative che accompagnano il franchise. La cosa non dovrà più ripetersi in futuro. Ho detto ai nostri team che non dovremmo più rilasciare un nuovo gioco di Sonic finché non saremo sicuri al 100% della sua qualità." dichiara il presidente di Sega Sammy Holdings.

Proseguendo con il suo discorso, il presidente ha poi fatto notare i buoni risultati di Sonic Forces e Sonic Mania, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo (in grado di superare la media di 80/100 su Metacritic). Le parole di Haruki Satomi sono incoraggianti, e ribadiscono come Sega sia intenzionata a investire su Sonic nei prossimi anni, non solo in ambito gaming ma anche con la produzione di nuovi fumetti e serie animate.