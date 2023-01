SEGA Of America detestava il design di Sonic, rivela Mark Cerny

Inutile dirlo, oggi Sonic è una delle mascotte più apprezzate e conosciute al mondo, grazie anche all'iconico design che da sempre lo contraddistingue. Eppure, sembra che siano stati gli stessi vertici di SEGA a dubitare per primi che il riccio blu potesse avere successo tra le masse. L'avreste mai detto?

La notizia arriva direttamente da Mark Cerny, designer e programmatore oggi in forza a Sony-PlayStation, che vanta un interessante passato in SEGA negli anni '90. Proprio Cerny, a quanto pare, è stato responsabile delle comunicazioni tra la divisione americana e quella giapponese della multinazionale situata a Tokyo durante il periodo della creazione di Sonic.

Sonic, che avrebbe poi preso il posto della precedente mascotte di SEGA, Alex Kidd, venne realizzato dal team nipponico con un character design fortemente influenzato dai cartoni Disney, presumibilmente per far colpo sui videogiocatori più giovani. Dopo una lunga selezione, i bozzetti vennero poi inviati alla divisione americana di SEGA, il cui responso fu però devastante.

I dirigenti americani rimasero infatti molto delusi dal design di Sonic, ritenuto all'epoca 'incommentabile'. SEGA Of America stava addirittura pensando di sottoporre la divisione nipponica a un progetto di rieducazione al character design, ritenendola incapace di sviluppare propriamente una mascotte. Per fortuna, i fatti hanno dato ragione a Cerny, con il riccio blu catapultato in poco tempo nel pantheon delle mascotte più iconiche del medium videoludico.

Il successo di Sonic, non a caso, continua ancora oggi, con SEGA che starebbe già pianificando il prossimo capitolo della serie. Attraverso una serie di messaggi su Twitter, infatti, il director di Sonic Frontiers Morio Kishimoto ha rivelato che il prossimo capitolo dedicato al riccio e ai suoi compagni potrebbe seguire uno stile molto più vicino ai Sonic Adventure.

Nel frattempo, Takashi Iizuka, capo del Sonic Team, ha assicurato i fan in merito alle novità di Sonic Frontiers in arrivo nel 2023, che saranno slegati dai DLC precedentemente annunciati.