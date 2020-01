SEGA pensa ad un remake di Sonic Adventure per il trentesimo anniversario del porcospino?

Nel 2021 ricorrono i 30 anni dalla nascita del porcospino blu e SEGA sta già lavorando sui preparativi per festeggiare il trentesimo anniversario di Sonic... tra i vari piani in cantiere potrebbe esserci anche un remake di Sonic Adventure?

A quanto pare il cantante giapponese Eizo Sakamoto avrebbe recentemente proposto durante un concerto una versione ri-arrangiata di Open Your Heart, brano principale della colonna sonora di Sonic Adventure. Sakamoto ha cantato la prima versione della canzone nel 1998 prima di essere sostituito alla voce da Johnny Gioeli durante la localizzazione internazionale.

Sembra che Eizo abbia registrato recentemente Open Your Heart con un nuovo arrangiamento e una produzione inedita, inoltre l'artista sarebbe stato chiamato a lavorare anche su altre canzoni per il nuovo gioco di Sonic.

Questi gli indizi che porterebbero a pensare alla volontà di SEGA di riproporre Sonic Adventure con un remake o un remaster come parte delle celebrazioni per i 30 anni di Sonic. Il gioco è stato lanciato nel 1998 su Dreamcast in Giappone per poi arrivare l'anno successo in Europa e Stati Uniti. Si tratta del gioco più venduto per la console SEGA, il sequel Sonic Adventure 2 è invece uscito nel 2001 risultando di fatto uno degli ultimi titoli pubblicati per Dreamcast.