SEGA pensa a serie TV e film basati su Persona e altri franchise Atlus

SEGA sta prendendo in seria considerazione la possibilità di espandersi nel mondo delle serie televisive o del cinema lavorando ad alcune trasposizioni dei franchise videoludici più noti curati da Atlus.

Sega afferma che l'adozione di nuove forme di narrazione è una parte nuova e importante della strategia aziendale complessiva di SEGA. Questo è il motivo per cui il publisher giapponese sta aprendo la libreria di giochi di Atlus - tra cui citiamo Shin Megami Tensei, Persona e Catherine - a potenziali adattamenti televisivi live action e cinematografici.

"I mondi di Atlus sono intrisi di drama, stile all'avanguardia e personaggi avvincenti", afferma Toru Nakahara, produttore principale di SEGA dei film live-action di Sonic the Hedgehog e della serie TV Sonic Prime. "Storie come quelle del franchise di Persona entrano davvero in risonanza con i nostri fan e vediamo un'opportunità per espanderne la lore come nessuno ha mai visto - o giocato - prima. Insieme, Sega e Atlus, stanno lavorando per dare vita a queste storie e mondi attraverso nuovi mezzi e per un nuovo pubblico".

Sega non ha rivelato con quali società di produzione è interessata a lavorare, ma ha confermato di star attualmente esplorando le possibilità offerte da film e progetti TV live-action con vari studi e produttori.

