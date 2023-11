SEGA pensa a Yakuza Mobile e ad un crossover tra Sonic e Angry Birds

Shuji Utsumi, COO di SEGA, è salito sul palco del Roviocon a Finlandia per parlare del futuro di Angry Birds. Nei mesi scorsi, SEGA ha comprato Rovio e dunque possiede ora uno dei franchise mobile di maggior successo di sempre.

Utsumi conferma l'arrivo di nuovi progetti animati a tema Angry Birds e l'arrivo di ulteriori giochi targati Rovio su PC e console, con una serie di titoli attualmente in fase di sviluppo. SEGA sta pensando anche ad un crossover tra Angry Birds e Sonic, al momento non c'è nulla di concreto tuttavia all'interno dell'azienda si sta parlando di questa possibile opportunità.

L'obiettivo di SEGA è quello di crescere nel mercato dei giochi mobile grazie al supporto di Rovio, publisher e sviluppatore con grande esperienza nel settore, avendo creato nel 2009 il franchise Angry Birds, uno dei primi esempi di mobile game di successo al momento della diffusione di massa dei primi smartphone.

SEGA e Rovio stanno lavorando su vari progetti basati sulle IP della casa giapponese, Sonic in primis ma si pensa anche a possibili adattamenti di Yakuza e Persona ad esempio. SEGA vuole essere sempre più presente su piattaforme come Netflix, Apple Arcade e Xbox Game Pass, come dimostra l'esclusiva di ChuChu Rocket! Universe, Sonic Racing e Sonic Dream Team per Apple Arcade e la pubblicazione di Football Manager 2024 Touch su Netflix.