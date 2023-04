SEGA e il pesce d'aprile riuscito: The Murder of Sonic the Hedgehog è un successo

Vi siete divertiti a fare scherzi durante la giornata del pesce d'aprile?. Probabilmente sì, ma molti di voi se la saranno spassata anche con The Murder of Sonic the Hedgehog, la nuova avventura gratis pubblicata da SEGA in occasione della goliardica giornata giunta al termine. Eppure, secondo le recensioni positive, il titolo è più di uno scherzo.

The Murder of Sonic the Hedgehog è un successo per i giocatori, come dimostrato dall'ottimo feedback rilasciato da molti utenti tra i commenti della pagina ufficiale del prodotto su Steam. Tra i messaggi pubblicati all'interno della piattaforma di Valve, infatti, compaiono diversi elogi per la nuova avventura: è questo il caso, tra i tanti, di Emis_doodls, che scrive: "Questo è il miglior regalo folle per il pesce d'aprile. L'artsyle è veramente buono e la storia è scritta bene! Ti amo Sonic".

Oppure ancora, dalle parole di MbccompanyX si evince che il titolo è una "Interessante visual novel per il pesce d'aprile. Mi ha spaventato un po' all'inizio considerando certe interazioni fatte da SEGA e da un altro game developer (qualcuno potrebbe sapere di chi sto parlando) e quindi ero preoccupato che potesse essere un crossover non canonico. Francamente, avrei voluto solo che fosse un po' più lungo e con più personaggi di Sonic, ma suppongo che non mi possa lamentare perché un gioco gratis dopo tutto. Inoltre, possiamo parlare di quanto sia stato carino il finale?".

Insomma, il parere è più che positivo per i giocatori, soprattutto a fronte dei bassi requisiti di sistema che hanno reso The Murder of Sonic the Hedgehog un'avventura accessibile a tutti. Il nuovo gioco di Sonic è ancora gratis e disponibile per gli utenti che posseggono un account Steam.