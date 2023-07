SEGA pianifica il ritorno di Altered Beast e Gunstar Heroes? Ne parla un noto leaker

Dopo essersi speso per descrivere Alan Wake 2 come una vera esperienza next gen, Nick "Shpeshal_Nick" Baker coglie l'occasione offertagli dall'ultimo podcast di Xbox ERA per discutere delle strategie adottate da SEGA per riportare in auge alcune delle IP storiche dell'azienda nipponica.

Nel corso dell'ultima diretta organizzata dal suo team, il fondatore di Xbox ERA si è detto certo del fatto che SEGA stia cercando di riavviare alcune delle proprietà intellettuali 'dormienti' della compagnia: tra le IP storiche destinate ad essere attualizzate con remake, sequel o reboot, Shpeshal_Nick cita in maniera specifica le serie di Altered Beast e Gunstar Heroes.

Ai videogiocatori che si avvicinano solo adesso a questi franchise, ricordiamo che Altered Beast è un beat'em up a scorrimento ambientato in una dimensione fantasy mitologica che ha fatto il suo esordio nel 1988 su cabinati arcade per poi essere riproposto su piattaforme Commodore, Atari, Amiga e console come SEGA Master System e Mega Drive.

La seconda IP 'dormiente' di SEGA segnalata dagli informatori anonimi di Nick Baker, Gunstar Heroes del 1993, ci proietta invece in una dimensione platform sparatutto per farci fronteggiare orde di automi impazziti e cyber-criminali. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulle difficoltà affrontate da SEGA per produrre una versione mini del SEGA Saturn.