SEGA potrebbe prendere in considerazione l'idea di portare Yakuza 3, 4 e 5 su PS4

Durante una recente intervista pubblicata sul canale YouTube PlayStation LifeStyle, Daisuke Sato di SEGA non ha escluso la possibilità di portare su PlayStation 4 Yakuza 3, 4 e 5, al momento disponibili solo su PlayStation 3.

Sato fa notare come Yakuza 0 sia disponibile su PS4 insieme a Yakuza Kiwami, Kiwami 2 e Yakuza 6 The Song of Life, la pubblicazione di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 permetterebbe quindi ai giocatori di godere dell'opera su una sola piattaforma.

Al momento non ci sono piani definiti in merito, tuttavia SEGA e lo stesso Sato potrebbero "considerare l'ipotesi" se la domanda dovesse rivelarsi sufficientemente forte da convincere la compagnia a investire tempo e ricorse economiche nella produzione dei porting per PS4

Yakuza 6 The Song of Life è disponibile dallo scorso 17 aprile in Occidente mentre Yakuza Kiwami 2 arriverà alla fine di agosto, in esclusiva su PS4.