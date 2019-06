SEGA si prepara al 30° anniversario di Sonic: il 2021 sarà un grande anno per la serie

Pur con i suoi alti e bassi, la serie di Sonic rimane una delle bandiere più importanti di SEGA. Il 2017 è stato un anno particolarmente importante per il franchise, considerate le pubblicazioni di Sonic Forces, accolto tiepidamente, e Sonic Mania, che invece è stato lodato indistintamente da critica e pubblico.

Nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer, Takashi Izuka, leader del Team Sonic, ha dichiarato che il prossimo grande anno per il porcospino blu di SEGA sarà il 2021:

"Il 2017 è stato un anno importante per Sonic", le sue parole. "Il prossimo grande anno sarà il 2021. Sarà il trentesimo anniversario di Sonic. Ci stiamo preparando".

Qualcosa di grosso bolle in pentola, quindi, e chissà che nei prossimi mesi il publisher nipponico non ci conceda già un piccolo assaggio dei progetti che andranno a celebrare un così importante evento per la serie.

Nell'attesa di scoprire il futuro della serie, potete intanto continuare a divertirvi con Team Sonic Racing, uscito lo scorso mese di maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Pur non ricevendo valutazioni eccellenti, il gioco di corse è riuscito a guadagnarsi il favore della critica, oltre ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica software UK nella sua settimana di lancio.