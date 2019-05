SEGA si prepara ad annunciare un nuovo Super Monkey Ball?

SEGA of Japan ha registrato in Giappone il marchio Tabegoro! Super Monkey Ball, dando il via ad una serie di speculazioni sul possibile annuncio di un nuovo gioco della serie.

Monkey Ball è stato lanciato nel lontano 2001 nelle sale giochi giapponesi e l'anno dopo su GameCube con il titolo Super Monkey Ball, l'ultimo gioco della saga (Super Monkey Ball Bounce) è stato pubblicato nel 2014 su iOS e Android, rimosso però dagli store digitali l'anno successivo. In precedenza SEGA ha pubblicato Super Monkey Ball Banana Splitz per PlayStation Vita, uscito nel 2012.

SEGA non ha ancora annunciato un nuovo Monkey Ball ma la registrazione del marchio Tabegoro! Super Monkey Ball non lascia spazio a molti dubbi a riguardo, con ogni probabilità il gioco è destinato ad arrivare su Switch, dando così credito ai rumor che volevano un nuovo capitolo in fase di sviluppo proprio per la console ibrida di Nintendo.