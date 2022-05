SEGA prepara un annuncio: cosa c'entra la brioche al cioccolato in stile Mega Drive?

SEGA annuncia ufficialmente la presentazione del suo nuovo progetto, fissando l'appuntamento per il 3 giugno 2022 alle 13:00 ore italiane. Non è chiaro tuttavia su cosa sarà incentrato il reveal, dato che la compagnia giapponese mantiene il più stretto riserbo su cosa ha in cantiere, ma a colpire è la particolare immagine a corredo del suo tweet.

La foto rappresenta infatti una brioche al cioccolato modellata sul design di un controller Mega Drive, con tanto di croce direzionale e tasti fatti di zucchero, quasi a dire che quanto verrà mostrato a inizio giugno sarà una "dolce sorpresa" per tutti gli appassionati. La stessa pietanza stilizzata, tuttavia, potrebbe anche fungere da indizio su cosa aspettarci da SEGA, che potrebbe rivelare un lavoro inedito incentrato sulla sua iconica console a 16-bit.

Che possa trattarsi di una nuova retro-console sul modello del SEGA Mega Drive Mini, oppure di un'altra raccolta SEGA Ages? La confermata presenza all'evento di Hiroyuki Miyazaki e Yosuke Okunari, che hanno entrambi preso parte ai progetti citati, sembrerebbe rinforzare l'ipotesi di un altro progetto nostalgico da parte della casa di Sonic. E del resto le intenzioni della software house sono già ben chiare: SEGA vuole puntare forte su remastered e remake nell'anno fiscale 2023, dunque non sarebbe una sorpresa vedere annunci in ambito retrogaming il 3 giugno.

In ogni caso, con Sonic Frontiers confermato per Natale 2022, l'azienda guarda anche al futuro, preparandosi a portare la sua mascotte verso nuove vette.