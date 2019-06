SEGA presenta in video SolSeraph, l'avventura fantasy ispirata ad ActRaiser

Gli autori dell'ACE Team e i vertici di SEGA annunciano ufficialmente il progetto di SolSeraph, un'avventura a scorrimento che trae ispirazione da ActRaiser e da altri action 2D della gloriosa era delle console a 8 e 16 bit.

La nuova esperienza digitale confezionata dagli sviluppatori di Rock of Ages e Zeno Clash ci catapulterà all'interno di una dimensione fantasy collegata indirettamente alla mitologia dell'Antica Grecia.

Il nostro intrepido alter-ego, il semidio Helios, dovrà infatti riportare la pace tra gli esseri umani e aiutarli a creare una propria civiltà proteggendoli dalla minaccia costante dei demoni e dei mostri ancestrali che popolano un mondo abbandonato dalle divinità del Pantheon.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, proprio come in ActRaiser dovremo alternare missioni action-platform all'interno di scenari bidimensionali a sessioni tipicamente gestionali e strategiche con visuale dall'alto: i livelli 2D serviranno a far acquisire ad Helios le capacità e le competenze necessarie per edificare le strutture cittadine e fortificarne le difese.

La commercializzazione di SolSeraph è prevista per il 10 luglio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Oltre al video di presentazione che campeggia a inizio articolo, a fondo pagina trovate anche le primissime immagini di gioco.