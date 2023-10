SEGA: una presentazione trapelata in rete rivelerebbe i piani per Sonic nel 2024

Un leak avrebbe lasciato trapelare in rete una presunta presentazione Power Point fra le cui diapositive sembra siano riepilogati i piani di SEGA per il franchise di Sonic nel 2024. Sulla base delle indiscrezioni, la società giapponese avrebbe diversi programmi in serbo per il riccio blu.

A pochissimi giorni di distanza dal lancio della nuova avventura 2D a scorrimento laterale prevista per il 17 ottobre 2023 (trovate qui la nostra recensione di Sonic Superstars), tra le iniziative dedicate alla mascotte di SEGA il prossimo anno ci sarebbe anche un DLC per Sonic Superstars.

Tuttavia, le iniziative non si fermano qui, perché dalla presentazione emergono anche progetti relativi a uno spin-off TV dedicato a Kunckles, la Stagione 3 di Sonic Prime nel primo trimestre 2024, un nuovo gioco per mobile nella primavera del prossimo anno e un possibile prologo animato per un gioco non ancora annunciato e un film di Sonic 3 a dicembre 2024.

Il progetto di un prologo animato prima dell'uscita di un nuovo gioco nelle festività del 2024 è coerente con quanto dichiarato dal Producer della serie Sonic, Takashi Iizuka, in occasione del panel SEGA al Tokyo Game Show 2023, che per l'appunto aveva manifestato l'intenzione dell'azienda di voler far coincidere l'uscita di un nuovo gioco con altri progetti crossmediali.

Sotto il profilo gaming, i fan di Sonic potrebbero vedere arrivare un nuovo gioco della mainline nel 2024, oltre che un nuovo titolo su mobile e il DLC prima menzionato per Sonic Superstars.