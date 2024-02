SEGA, ecco i primi dettagli sui giochi reboot: Crazy Taxi sarà un tripla A

Sono passati ormai un paio di mesi da quando SEGA ha mostrato al proprio pubblico quale sarà l'avvenire dell'azienda. Sappiamo che il futuro del marchio vedrà il ritorno dei giochi reboot svelati da SEGA ai TGA, i quali saranno "graffianti e ribelli". Ora, però, SEGA Sapporo ha rilasciato alcune dichiarazioni su uno di questi titoli: Crazy Taxi.

In un'intervista concessa dal team alla redazione di The Japan Times, il presidente dello studio Takaya Segawa (nonché senior executive officer di SEGA) ha parlato delle condizioni del mercato in un contesto come quello pandemico degli ultimi anni, oltre che dell'ambiente dello sviluppo videoludico a Sapporo. Nel far ciò, Segawa ha dichiarato quanto segue: "lo studio ha un reparto di ricerca e sviluppo che si occupa della progettazione e della programmazione di giochi, insieme ad un reparto QA che si occupa del controllo qualità. [...] Siamo responsabili di titoli come Phantasy Star Online 2: New Genesis [...]. Stiamo anche partecipando allo sviluppo di titoli tripla A, tra cui Crazy Taxi".

SEGA Sapporo sta contribuendo alla creazione di Crazy Taxi, il reboot AAA del classico arcade. Tuttavia, come intuibile dalle parole del portavoce del gruppo, esso è solo uno dei progetti reboot a cui stanno lavorando nelle retrovie. L'azienda ha ancora molto da mostrare ai proprio fan: SEGA farà debuttare prossimamente altri tre classici sul mercato, con parte dei team che darà vita ad un'operazione nostalgia su IP del calibro di Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe e chi più ne ha più ne metta.