SEGA produrrà un'altra mini console? La parola ai giocatori con un sondaggio

Sega Mega Drive Mini 2 è la quinta piattaforma da gaming riproposta da SEGA in versione miniaturizzata e disponibile soltanto da pochi giorni sul mercato, ma sembra che la compagnia nipponica stia già pensando alla sua prossima mini console.

Stando a quanto riportato dall'utente Twitter Gosokkyu, la confezione del Mega Drive Mini 2 in Giappone contiene un URL e una password tramite cui è possibile accedere ad un sondaggio per i clienti. Secondo quanto riferito, il sondaggio consiste in 47 domande, una delle quali chiede al giocatore quale mini console vorrebbe vedere successivamente realizzata da Sega. Le opzioni includono SG-1000, SG-3000, Mk III / Master System, Saturn, Dreamcast, Game Gear, un hardware arcade o un terzo Mega Drive Mini.

Considerando l'ottimo successo riscontrato sinora con le operazioni nostalgiche legate alle sue vecchie console, è alquanto probabile che l'azienda nipponica decida di proseguire sul sentiero tracciato. Molti fan di vecchia data sognano il ritorno di piattaforme storiche per la storia del gaming come il Sega Saturn e il Dreamcast, ma come evidenziato nel sondaggio stesso, lo spettro della scelta è parecchio ampio. E voi, quale altra console SEGA vorreste veder tornare in versione miniaturizzata?

Se ve la foste persa, sulle nostra pagine potete consultare l'intera lista dei giochi disponibili su Sega Mega Drive Mini 2.