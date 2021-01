SEGA promette una sorpresa: diretta Twitch il 14 gennaio, novità in arrivo?

Dagli account social della divisione europea di SEGA giunge un interessante invito ad unirsi al colosso videoludico nipponico per un appuntamento imminente.

Tramite il cinguettio che trovate disponibile direttamente in calce a questa news, la compagnia annuncia infatti di avere intenzione di trasmettere una diretta in occasione della giornata di giovedì 14 gennaio 2021. Il messaggio non offre molti dettagli in merito, ma suggerisce al pubblico di non mancare e anticipa che nel corso della live sarà condiviso qualcosa di "speciale". SEGA Europe non ha lasciato indicazioni in merito ad un orario preciso per l'avvio delle trasmissioni, ma solamente un link al proprio canale Twitch. Per saperne di più non resta dunque che attendere la giornata di giovedì.

Trattandosi della divisione europea di SEGA pare difficile potersi attendere l'annuncio di un nuovo titolo, ma il colosso nipponico potrebbe ad ogni modo avere a propria disposizione qualcosa di inaspettato per il pubblico europeo. In seguito all'arrivo di Yakuza: Like a Dragon in Occidente, SEGA ha confermato di star lavorando ad un nuovo Yakuza, ma non ha offerto dettagli in merito. D'altra parte, gli studi della software house hanno anche produzioni in lavorazione, tra cui Humankind, produzione che punta ad il pubblico in un viaggio volto a plasmare il destino di molteplici civiltà.