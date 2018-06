SEGA pubblica i trailer E3 di Yakuza Kiwami 2 e Catherine Full Body

Inizia ufficialmente oggi l'E3 di Los Angeles e per l'occasione SEGA propone due nuovi trailer per Yakuza Kiwami 2 e Catherine Full Body, quest'ultimo pubblicato da Atlus, compagnia di proprietà della casa di Sonic.

Yakuza Kiwami 2 uscirà in Europa e Nord America il 28 agosto su PS4 e PS4 Pro mentre Catherine Full Body arriverà in Occidente nel 2019, le piattaforme di destinazione non sono però ancora state annunciate. Entrambi i giochi saranno presenti in forma giocabile all'E3 di Los Angeles, non è escluso che in questa occasione potremo finalmente conoscere la data di lancio europea di Catherine FB.