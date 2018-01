SEGA pubblica un'immagine teaser: annuncio in arrivo il 16 gennaio

Con una misteriosa immagine teaser pubblicata sul profilo Twitter ufficiale,ha anticipato l'arrivo di un nuovo annuncio che sarà fatto nella giornata di martedì 16 gennaio.

L'immagine, che potete osservare in cima alla notizia, non rivela alcun dettaglio rilevante, ma si limita a raffigurare una misteriosa lampadina. SEGA non è nuova a questo tipo di "enigmi" che già in passato hanno preceduto annunci di caratura piuttosto importante: gli esempi più recenti sono quelli di Vanquish e Bayonetta su PC.

Non ci rimane quindi che attendere il 16 gennaio per saperne di più: vi consigliamo di rimanere sulle nostre pagine per scoprire di cosa si tratta. Che tipo di annuncio vi aspettate da SEGA?