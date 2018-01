SEGA pubblicherà la prima IP di Interior Night, studio fondato da un'ex Quantic Dream

Come annunciato dalla compagnia nelle scorse ore,ha stretto un accordo lavorativo con- studio di sviluppo fondato da Caroline Marchal, ex- per la pubblicazione della prima IP della software house nata lo scorso ottobre.

Similmente alla sopracitata Quantic Dream, Interior Night è una compagnia focalizzata sui videogiochi indirizzati ad un pubblico adulto e improntati su una forte componente narrativa. Lo studio può attualmente vantare membri autori di titoli come Heavy Rain, Wonderbook: Book of Spells, e Beyond: Two Souls.

Al momento non sappiamo nulla sulla nuova IP in via di sviluppo presso Interior Night. In ogni caso, si tratta della terza collaborazione di SEGA Europe con studi di terze parti, dopo le partership strette con Playsport Games (Motorsport Manager) e Two Point Studios (Two Point Hospital). Precisiamo infine che SEGA non ha acquisito Interior Night, ma si è semplicemente limitata a prendere in carico la pubblicazione del loro primo gioco.