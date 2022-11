SEGA punta forte sul suo super gioco e si aspetta incassi per oltre 600 milioni di dollari

SEGA sta sviluppando un super gioco segreto previsto per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026, un progetto ambiziosissimo dal momento che la compagnia giapponese si aspetta incassi per oltre 100 miliardi di yen, oltre 650 milioni di dollari.

La compagnia parla di un gioco rivoluzionario che andrà ad impattare sulle vite dei giocatori, per questo ci si aspetta un progetto duratura e di successo, capace di generare oltre 600 milioni di dollari nel suo ciclo vitale.

"L'obiettivo della strategia per questo super gioco è creare un titolo talmente rivoluzionario da attrarre molti più giocatori di qualunque altro nostro gioco mai uscito. Per farlo dovremo creare un'ampia community, coinvolgendo non solo i giocatori ma anche gli streamer che trasmetteranno il gioco attirando l'attenzione degli spettatori. E così facendo la community espanderà i contenuti del gioco, aggiungendo valore con idee non pensate dagli sviluppatori, dando vita ad un vero e proprio movimento che attiri l'attenzione di altri giocatori, contribuendo ad accrescere la popolarità del gioco."

SEGA sta sviluppando un gioco basato su Blockchain ma questo progetto è totalmente slegato da quello del super gioco, titolo del quale ancora non sappiamo ancora nulla. Nel frattempo SEGA ha aggiornato la lista dei suoi giochi più venduti con Sonic al primo posto, a seguire Total War e Puyo Puyo.