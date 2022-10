SEGA punta alle stelle: in arrivo un 'super gioco' entro il 2026

Intanto che si prepara all'esordio di Sonic Frontiers, atteso per il prossimo 8 novembre, SEGA sta già pianificando il suo futuro e, stando a quanto emerso dal suo ultimo report, punta a pubblicare un progetto estremamente ambizioso entro marzo 2026.

A rivelarlo è Haruki Satomi, CEO di SEGA, che conferma come la compagnia sia al lavoro su un "super gioco" dalla natura al momento del tutto sconosciuta, oltre ad avere grosse aspettative per gli anni a venire anche delle IP già esistenti, Sonic compreso. Satomi descrive questo presunto enorme progetto come "un progetto globale su larga scala, stiamo attualmente sviluppando questo gioco e puntando ad una release entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026".

Il CEO fornisce alcuni approfondimenti: "L'obiettivo finale della strategia per questo 'super gioco' è di creare un titolo talmente rivoluzionario da attrarre molti più utenti attivi di qualunque altro nostro gioco finora. Un elemento chiave per riuscire in questa strategia è di creare un'ampia community, coinvolgendo non solo i giocatori ma anche gli streamer che così trasmetteranno il gioco attirando l'attenzione degli spettatori che li seguono". E così facendo "questo tipo di community espanderà ulteriormente i contenuti del gioco, aggiungendo valore al gioco con idee non immaginate dagli sviluppatori, dando così vita ad un vero e proprio movimento che attiri l'attenzione di altri utenti ancora accrescendo drasticamente la popolarità del progetto".

Sembra dunque che SEGA voglia puntare fortissimo su giocatori e streamer per plasmare questa misteriosa esperienza che sta sviluppando, per il momento nascosta nella nebbia ed ancora molto lontana dalla sua pubblicazione. Tra gli altri progetti futuri, inoltre, SEGA ha già annunciato il suo primo gioco basato su bloackchain, basato su Sagokushi Taisen.

Infine, l'azienda ha rivelato quali sono le serie SEGA più vendute di sempre, dove spiccano i numeri da capogiro di Sonic.