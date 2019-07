SEGA registra il marchio Nights Dream Wheel in Giappone

La serie Nights di SEGA potrebbe presto tornare con un nuovo episodio: la compagnia giapponese ha registrato nelle scorse ore il marchio Nights Dream Wheel in Giappone.

Al momento non ci sono dettagli riguardo un nuovo Nights in fase di sviluppo, la serie è ferma dal lontano 2007, anno di uscita di Nights Journey of Dreams per Nintendo Switch, titolo accolto tiepidamente da pubblico e critica e incapace di raggiungere i risultati commerciali sperati.

Il primo Nights Into Dreams è stato lanciato nel 1996 su SEGA Saturn per poi essere convertito su numerosi sistemi come PS3, Xbox 360, PC e PlayStation 2. Nonostante la fama di gioco di culto, Nights non ha mai riscosso il successo di critica e commerciale augurato dal publisher, da qui la volontà di mettere in pausa il franchise per tanti anni, in attesa di una nuova idea che possa rilanciare il brand.

Restiamo in attesa di eventuali annunci e comunicazioni sul futuro di Nights da parte di SEGA.