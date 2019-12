SEGA registra il marchio Persona 5 Strikers, verrà usato in Occidente?

SEGA of Japan ha registrato il marchio Persona 5 Strikers in Giappone. Non è la prima volta che leggiamo questo nome, già comparso a ottobre in un listino di Nintendo dedicato ai giochi terze parti in arrivo su Switch.

Secondo alcune teorie Persona 5 Strikers potrebbe essere il nome occidentale di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers: si tratterebbe della continuazione di un modus operandi piuttosto tradizinale da parte di SEGA e Atlus, pensiamo ai casi di Persona 4 Arena (intitolato Persona 4 The Ultimate in Mayonaka Arena in Giappone) e Persona 4 Arena Ultimax (Persona 4 The Ultimax Ultra Suplex Hold in Asia).

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers uscirà in Giappone il 20 gennaio 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, il lancio in Occidente è atteso genericamente per il prossimo anno, al momento non è stata comunicata una finestra di lancio più precisa. Il gioco è un musou ambientato nel mondo di Persona 5, sviluppato in collaborazione con Omega Force, studio di proprietà di Koei Tecmo e autore di serie come Dynasty Warriors e Samurai Warriors.