SEGA registra il marchio Re:volvers8 in Giappone: annuncio previsto al Tokyo Game Show?

Il 28 agosto scorso SEGA of Japan ha registrato il marchio Re:volvers8 (con tanto di logo), nome che potrebbe essere collegato a uno dei nuovi titoli in sviluppo presso gli studi del publisher.

Non è escluso che SEGA si stia preparando ad annunciare ufficialmente Re:volvers8 durante il Tokyo Game Show, oltre a Judge Eyes (svelato nel corso del PlayStation LineUp Tour del 10 settembre) la compagnia potrebbe quindi avere in serbo anche una seconda sorpresa per la fiera.

Al momento il marchio Re:volvers8 sembra essere stato depositato solamente in Giappone, l'annuncio potrebbe riguardare dunque il solo mercato nipponico, almeno per il momento. Tante le ipotesi (un nuovo gioco mobile o di un titolo per console?), poche, praticamente assenti, le certezze.

Il Tokyo Game Show 2018 si terrà dal 20 al 23 settembre, non ci resta che attendere dieci giorni per saperne eventualmente di più su Re:volvers8.