SEGA ha registrato i marchi di Altered Beast, Eternal Champions e Kid Chameleon

In occasione dei The Game Awards 2023, SEGA ha annunciato il ritorno di cinque IP storiche che hanno segnato il passato del publisher giapponese sul mercato videoludico. Sembra però che la compagnia sia intenzionata a rievocare altre serie di cui ancora non ha parlato pubblicamente.

Come prontamente segnalato da Gematsu, SEGA ha registrato quattro trademark in data 6 dicembre, diventati di dominio pubblico solo nella giornata di oggi. Tutti i marchi in questione sono riconducibili a quattro giochi che hanno fatto la storia del publisher: Altered Beast, Eternal Champions, Jet Set Radio e Kid Chameleon.

Nel caso di Jet Set Radio, sappiamo ormai bene come SEGA stia lavorando ad un nuovo gioco della serie, sebbene non sia ancora chiaro se si tratterà di un remake o di un episodio completamente inedito. Altered Beast, Eternal Champions e Kid Chameleon non sono invece stati nominati dalla compagnia, ma a questo punto è plausibile credere che presto li rivedremo in azione insieme a Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi.

Altered Beast rientra nella nostra top 5 dei giochi che SEGA deve assolutamente riportare in vita. Recentemente si è fatto anche il nome di Virtua Fighter, ma il picchiaduro 3D non si è fatto vedere durante la kermesse dei The Game Awards 2023.