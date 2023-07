SEGA ha registrato il nuovo marchio di 'Sonic & Friends'

SEGA ha sempre le mani in pasta: non soltanto, infatti, è impegnata nel nuovo multiplayer di Sonic Superstars, ma pare che abbia da poco registrato un nuovo marchio a nome "Sonic & Friends".

Per il momento, a parte il logo, non ci sono altri dettagli su questo nuovo progetto dedicato al riccio blu di casa SEGA, indubbiamente uno dei franchise più longevi e proficui per la software hous. Ciò nonostante, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali circa il significato del nuovo marchio.

Il sito Chizai Watch ha individuato il marchio e ne ha segnalato il rinnovo e, nonostante il collegamento con Sonic the Hedgehog, non ci sono conferme che si tratti all'effettivo di un nuovo videogioco. Altri siti, però, non sono dello stesso parere.

Secondo alcuni, infatti, Sonic & Friends potrebbe essere il prossimo tentativo di SEGA di creare un gioco gacha, alla luce anche di quanto tempo è trascorso dall'ultimo gioco mobile rilasciato, del raggiungimento di più di un miliardo di copie vendute per Sonic e delle tendenze che si stanno diffondendo in un mercato in forte crescita.

Altri ancora, infine, ritengono che la linea cute del design nel logo possa sovrintendere a una nuova linea di prodotti, per esempio dei pupazzi, o a una nuova serie animata per bambini.