SEGA ha registrato il marchio Total War Saga Troy: annuncio in arrivo?

È stato realizzato un interessante avvistamento da parte della community videoludica: SEGA ha infatti richiesto, nel corso del mese di luglio, la registrazione di un nuovo trade mark.

Si tratta nello specifico di "Total War Saga: Troy", dicitura che appare in una application registrata in data 23 luglio e resa pubblica nel mese di agosto. A seguito della segnalazione, si sono diffuse ipotesi in merito ad un possibile nuovo annuncio legato proprio alla "Total War Saga", serie strategica legata al team di Creative Assembly ed il cui capostipite è Total War Saga: Thrones of Britannia, pubblicato nel corso del 2018. Ad ora, segnaliamo, non è giunto da SEGA alcun annuncio ufficiale in merito.

Presto, tuttavia, potremmo scoprire qualcosa in più su ciò che bolle in pentola. Il publisher ha infatti confermato la propria presenza alla Gamescom 2019 ed sembra avere in programma il reveal di un nuovo gioco tripla A proprio in occasione della fiera di Colonia. Nessun indizio è stato ad ora condiviso sulla possibile identità di quest'ultimo: che possano avere qualcosa a che fare i recenti avvistamenti di trade mark. Quello di Total War Saga Troy non è infatti l'unico marchio recentemente registrato da SEGA: tra questi figura anche Nights Dream Wheel. Siete curiosi di saperne di più?