Sega rende gratis per tutti NiGHTS Into Dreams e il nuovo Streets of Kamurocho

Per celebrare il suo 60° Anniversario, Sega ha dato il via ad un'offerta grazie alla quale i giocatori di tutto il mondo possono accaparrarsi gratuitamente una copia di NiGHTS Into Dreams e una di Streets of Kamurocho, particolare picchiaduro a scorrimento che fonde il combat system e la grafica di Streets of Rage 2 e i personaggi di Yakuza.

Per quanto riguarda Streets of Kamurocho basterà riscattarlo gratuitamente su Steam nel periodo compreso tra il 17 e il 19 ottobre 2020. Per ricevere una copia di NiGHTS Into Dreams non dovete far altro che visitare il sito ufficiale di Sega, registrarvi alla newsletter e collegare un account Steam per fare in modo che il gioco venga automaticamente aggiunto alla vostra libreria digitale.

Ecco di seguito i requisiti minimi di Streets of Kamurocho, che non dovrebbe faticare a girare su qualsiasi PC:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core 2 Duo E6550, 2.33Ghz / AMD Phenom II X3 720 2.8Ghz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Geforce GTX 560, Radeon HD 6790, Intel HD Graphics 510

Archiviazione: 500 MB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che nel corso dei prossimi giorni dovrebbero fare il debutto su Steam anche altri mini-giochi Sega, ovvero:

Armor of Heroes (Relic Entertainment) - 15/19 ottobre 2020

Endless Zone (Amplitude Studios) - 16/19 ottobre 2020

Golden Axed (Sega) - 18/19 ottobre 2020

Non dimenticate che fino al prossimo 19 ottobre sarà inoltre possibile ottenere gratis Sonic THe Hedgehog 2 su Steam.