SEGA ci ricorda che Bayonetta & Vanquish Bundle è disponibile con un trailer di lancio

Come promesso, oggi 18 febbraio SEGA ha dato alle stampe Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary bundle, raccolta per PlayStation 4 e Xbox One che offre al suo interno i due apprezzati giochi di PlatinumGames tirati a lucido per l'occasione.

Per celebrare tale avvenimento, la compagnia giapponese ha pubblicato il trailer di lancio visionabile in cima a questa notizia, che ci fornisce un'idea dell'opera di rimasterizzazione operata per i due giochi, che arrivano su PlayStation 4 e Xbox One per la prima volta in assoluto nella loro decennale storia. Per Vanquish si tratta addirittura del debutto ufficiale su una console moderna: Bayonetta, ricordiamo, era già ritornato su Nintendo Switch.

Entrambi i giochi sono in grado di girare alla risoluzione 4K e a 60fps sulle due console premium, ovvero PlayStation 4 Pro e Xbox One X. L'edizione fisica della raccolta include una custodia Steelbook personalizzata con un artwork di Bayonetta da un lato e uno di Vanquish dall'altro. Coloro che decideranno di acquistarla in versione digitale su PlayStation Store riceveranno in regalo il tema di Bayonetta e Vanquish (disponibile come bonus per sempre) e il tema del 10° anniversario di Bayonetta e Vanquish (solo per gli acquisti digitali effettuati entro il 3 marzo).

Se siete curiosi di scoprire se l'operazione di rinnovamento può considerarsi valida o meno, allora vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary bundle.